Популярная украинская певица в третий раз стала мамой. Известно, что у нее родился мальчик

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Украинская певица Тереза Балашова (Солоха) родила сына. В социальной сети она опубликовала фото из палаты, где можно увидеть и малыша, и воздушные шарики синего цвета.

Следует отметить, что Солоха стала мамой в третий раз. От бывшего супруга она воспитывает дочь Ариану. Также во втором браке она родила Евлалию.

Напомним, Солоха рассказывала, что на роды она планировала потратить около 80 тысяч долларов.