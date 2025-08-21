01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
У Запоріжжі цілий двір у центрі став сміттєзвалищем
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
Фото: YouTube
Популярна українська співачка втретє стала мамою. Відомо, що в неї народився хлопчик

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Українська співачка Тереза Балашова (Солоха) народила сина. У соціальній мережі вона опублікувала фото з палати, де можна побачити й малюка, і повітряні кульки синього кольору.

Слід зазначити, що Солоха стала мамою втретє. Від колишнього чоловіка вона виховує доньку Аріану. Також у другому шлюбі вона народила Євлалію.

Нагадаємо, Солоха розповідала, що на пологи вона планувала витратити близько 80 тисяч доларів.

