Популярна українська співачка втретє стала мамою. Відомо, що в неї народився хлопчик

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Українська співачка Тереза Балашова (Солоха) народила сина. У соціальній мережі вона опублікувала фото з палати, де можна побачити й малюка, і повітряні кульки синього кольору.

Слід зазначити, що Солоха стала мамою втретє. Від колишнього чоловіка вона виховує доньку Аріану. Також у другому шлюбі вона народила Євлалію.

Нагадаємо, Солоха розповідала, що на пологи вона планувала витратити близько 80 тисяч доларів.