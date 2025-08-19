18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
19 августа 2025, 22:30

"Мы живем в такое время": Леся Никитюк рассказала, как будет совмещать работу с материнством

19 августа 2025, 22:30
Известная ведущая, недавно впервые ставшая мамой, уже через месяц после родов провела корпоратив. При этом через два места Леся собирается выйти на съемочную площадку "Кто сверху?"

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Леся Никитюк отметила, что миллионы женщин рожают детей и не уходят в декрет. Она добавила, что мы живем в то время, когда нужно уметь находить баланс и совмещать одно и другое.

"Я, например, выделила себе 42 золотых дня, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И в дальнейшем все будет в порядке! Также есть много людей, которые будут помогать. В частности, две бабушки. Сыну точно будет, с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и уехали", ведь сейчас сын – на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает", – рассказала Леся Никитюк.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха.

