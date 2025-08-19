Фото из открытых источников

Лидер группы "Антитела" рассказал о восстановлении квартиры, разрушенной в результате российской атаки. По его словам, процесс почти завершен

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Артист считает, что к началу учебного года он с женой и детьми уже сможет вернуться в квартиру. Поэтому дети не будут менять кружки или школы.

"У нас сейчас завершается восстановление квартиры. Я думаю, еще несколько недель до первого сентября и в ней можно уже будет снова жить. Соответственно, планируем детей отправить в те школы, в которые ходили, в те же кружки", - говорит музыкант.

Сейчас семья находится у родственников США. Однако после этой поездки они планируют поход в Карпаты.

"Мы выбрали поход в Карпаты. Это наши близкие знакомые. Мы уверены, что там много взрослых нянечек, которые справятся. Наши мальчики подросли, то пора и им попробовать, как это. Нам нужно подготовиться к новому учебному году", - рассказала Елена Тополя.

Напомним, что ночь на 23 июня во время обстрела столицы одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Рядом живут Тарас и Елена Тополь с детьми. Внутри, по словам Тараса, все сокрушено. К счастью, никто не пострадал из семьи.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире. По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.