18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 20:05

Музыкант Тарас Тополь рассказал, как восстанавливают их квартиру с женой после обстрела

19 августа 2025, 20:05
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Лидер группы "Антитела" рассказал о восстановлении квартиры, разрушенной в результате российской атаки. По его словам, процесс почти завершен

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Артист считает, что к началу учебного года он с женой и детьми уже сможет вернуться в квартиру. Поэтому дети не будут менять кружки или школы.

"У нас сейчас завершается восстановление квартиры. Я думаю, еще несколько недель до первого сентября и в ней можно уже будет снова жить. Соответственно, планируем детей отправить в те школы, в которые ходили, в те же кружки", - говорит музыкант.

Сейчас семья находится у родственников США. Однако после этой поездки они планируют поход в Карпаты.

"Мы выбрали поход в Карпаты. Это наши близкие знакомые. Мы уверены, что там много взрослых нянечек, которые справятся. Наши мальчики подросли, то пора и им попробовать, как это. Нам нужно подготовиться к новому учебному году", - рассказала Елена Тополя.

Напомним, что ночь на 23 июня во время обстрела столицы одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Рядом живут Тарас и Елена Тополь с детьми. Внутри, по словам Тараса, все сокрушено. К счастью, никто не пострадал из семьи.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире. По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес певица
Актриса Анна Кошмал призналась, почему не смогла вернуться в форму после родов
17 августа 2025, 18:00
Известная тренер Анита Луценко призналась, планирует ли она выходить замуж
17 августа 2025, 17:00
"Было проклятие": Данилко рассказал, почему у него не сложилась личная жизнь
17 августа 2025, 16:50
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Известного украинского артиста ограбили
19 августа 2025, 21:05
Стало известно, сколько стран покупают украденное в Украине зерно
19 августа 2025, 20:24
В Ровно открыли инклюзивный маршрут
19 августа 2025, 19:54
"Единство мероприятия возобновилось": встреча в Вашингтоне 18 августа была поражением Путина - СМИ
19 августа 2025, 19:45
В Харькове завершили аварийно-розыскные работы на месте российской атаки
19 августа 2025, 19:41
Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем
19 августа 2025, 19:00
На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали 9 человек
19 августа 2025, 18:59
Завтра в Украине ожидается до +30
19 августа 2025, 18:50
Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект
19 августа 2025, 18:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »