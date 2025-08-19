Фото из открытых источников

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Иван Ищенко (BRYKULETS) рассказал, что его квартиру ограбили. Он не стал делиться деталями. Однако артист добавил, что у него украли деньги. Певец обратился к ворам с просьбой все вернуть.

"Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег – дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги. Лиза плачет! Верните деньги, мы вам немного даже оставим за такой красивый джентельменский поступок", - говорит артист.

Справка. Иван Ищенко (BRYKULETS) – музыкант из Миргорода. В своем творчестве он совмещает поп, хип-хоп и фанк. Его треки собирают миллионы прослушиваний и просмотров на стриминговых платформах. Среди его самых известных хитов - "Перестань", "Лиза" и "Посылать",