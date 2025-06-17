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17 июня 2025, 02:25

Певица Солоха рассказала, сколько будут стоить ее роды

17 июня 2025, 02:25
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Фото: YouTube
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Певица Солоха готовится рожать третьего ребенка. Артистка рассказала, как она к этому подготовилась

Об этом артистка рассказала в комментарии "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, она собирается рожать ребенка в столице. Солоха рассказала, что это будут партнерские роды (отец ребенка будет присутствовать). Она также призналась, что планирует заплатить около 80 тысяч гривен (около 2 тысяч долларов).

Певица призналась, что муж пообещал купить ей электрокар после рождения третьего ребенка. Такой подарок она объяснила тем, что очень давно хотела именно такой автомобиль, который не загрязняет воздух.

Справка. Солоха (Тереза Балашова) – украинская певица, актриса. Особую популярность ей принесли песни"Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" і "Бліднесенька". Сейчас тоже играет в театральных спектаклях.

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