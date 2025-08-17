Фото из открытых источников

Актриса Анна Кошмал не так давно вторично стала мамой. При этом она еще не вернулась в свою форму.

Об этом актриса рассказала в Instagram, передает RegioNews.

Анна Кошмал рассказала, что на втором месяце после рождения дочери ее вес просто встал и не двигался. При этом актриса экспериментировала с калориями, физическими нагрузками, и даже не ела сладкое. Однако результатов это не давало.

"Я прошла кучу консультаций у разных специалистов, и все мне в один голос сказали, что вес никуда не уйдет, пока я кормлю. Это потребность моего тела на данном этапе. Если форсировать похудение, молоко может вообще исчезнуть. Поэтому я остаюсь пока в своем новом теле, пока откармливаю Софийку, ее здоровье сейчас самое важное", пишет актриса.

Справка. Анна Кошмал – украинская актриса. Многим зрителям знакома по проектам "Сваты", "Домик на счастье", "Папик" и другие. В 2017 году она вышла замуж. В 2018 году она родила сына Михаила. Уже в марте 2025 года Анна родила дочь Софию. При этом актриса до сих пор не говорит, кто ее муж. Известно лишь, что он как-то связан с кино.