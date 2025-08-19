18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 20:05

Музикант Тарас Тополя розповів, як відновлюють їхню квартиру з дружиною після обстрілу

19 серпня 2025, 20:05
Фото з відкритих джерел
Лідер гурту "Антитіла" розповів про відновлення квартири, яка була зруйнована внаслідок російської атаки. За його словами, процес майже завершено

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Артист вважає, що до початку навчального року він з дружиною та дітьми вже зможе повернутися до квартири. Тому діти не будуть змінювати гуртки або школи.

"У нас зараз завершується відновлення квартири. Я думаю, ще декілька тижнів до першого вересня і в ній можна вже буде знову жити. Відповідно, плануємо дітей відправити в ті школи, в які ходили, в ті ж самі гуртки", - каже музикант.

Зараз родина знаходиться у родичів в США. Проте після цієї поїздки вони планують похід у Карпати.

"Ми обрали похід у Карпати. Це наші близькі знайомі. Ми впевнені, що там багато дорослих няньок, які впораються. Наші хлопчики підросли, то настав час і їм спробувати, як це. Нам треба підготуватися до нового навчального року", - розповіла Олена Тополя.

Нагадаємо, що ніч на 23 червня під час обстрілу столиці одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі. Поруч живуть Тарас та Олена Тополя з дітьми. Всередині, за словами Тараса, все розтрощене. На щастя, ніхто не постраждав з родини.

При цьому Олена Тополя розповідала, що поки що продовжує жити у своїй квартирі. За її словами, там є ліжко, вода та газ. Артистка описала це словами: "жити можна". Паралельно вони з чоловіком шукають нове житло.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
