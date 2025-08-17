Фото из открытых источников

Известная тренер Анита Луценко рассказала, что за свою жизнь получала много предложений. При этом у нее не было мечтаний о громкой свадьбе

Сторонники спросили Аниту Луценко, была ли она когда-то замужем и планирует ли свадьбу в будущем. Сейчас тренер в отношениях с Александром Лозовцевым. Вместе они воспитывают дочь Мию. Однако пара еще не оформляла брак.

"Мне 41 год и я никогда официально не была замужем. Хотя получила немало предложений. Никогда в жизни не мечтала о свадьбе. Думаю с этим есть какие-то вопросы. Нуждается в дальнейших исследованиях", - сказала Анита Луценко.

Справка. Анита Луценко – украинская спортсменка, тренер, специалист по похудению. Украинским зрителям известна как ведущая шоу "Взвешенные и счастливые". Луценко также является мастером спорта и серебряной чемпионкой Европы по спортивной аэробике. В 2018 году она приняла участие в шоу "Танцы со звездами".