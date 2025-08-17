16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
UA | RU
UA | RU
17 августа 2025, 16:50

"Было проклятие": Данилко рассказал, почему у него не сложилась личная жизнь

17 августа 2025, 16:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певец Андрей Данилко, больше известный многим в образе Верки Сердючки, рассказал о семейном проклятии. Это история, которую ему рассказывали о его бабушке

Об этом артист рассказал в интервью, передает RegioNews.

По словам Андрея Данилко, его бабушка была из очень состоятельной семьи. Однако она вышла замуж за "бедного" парня. Это не понравилось ее матери.

"И вот моя прабабушка, по рассказам, прокляла этот брак, и что несколько поколений не будут счастливы в семейной жизни и в личной жизни. Я вот думаю: из какого? Почему так придумано? Почему я за это должен отвечать? Она прокляла их брак, и у них брак этот распался. Почему я за это ответил?" артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказывал, почему не уехал за границу. По его словам, он сожалеет, что не выучил английский язык, когда был на пике популярности. Тогда он мог бы выехать за границу. Сейчас, рассказал артист, многие его близкие люди уже уехали, а некоторых — к сожалению, уже не стало.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес артист
"Муж есть — поэтому до свидания": Оля Полякова рассказала, помогает ли старшей дочери деньгами
15 августа 2025, 23:30
"Хорошо за это получал": актер Александр Рудинский рассказал, как его жена реагирует на интимные сцены в кино
15 августа 2025, 10:15
Певец MELOVIN рассказал, как таксист отказался его везти
14 августа 2025, 22:45
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Санкции против РФ и территориальная целостность Украины: о чем говорили Зеленский и фон дер Ляен
17 августа 2025, 18:30
Актриса Анна Кошмал призналась, почему не смогла вернуться в форму после родов
17 августа 2025, 18:00
Сокращение комендантского часа в Харьковской области: что будет с общественным транспортом
17 августа 2025, 17:30
Известная тренер Анита Луценко призналась, планирует ли она выходить замуж
17 августа 2025, 17:00
В Киевской области загорелся дом: пострадали дети
17 августа 2025, 16:30
На оккупированных территориях отопительный сезон под угрозой – ЦНС
17 августа 2025, 16:15
Россияне атаковали дома в Харьковской области
17 августа 2025, 15:55
Удар по Каменскому: пострадавшую беременную и ее младенца спасли
17 августа 2025, 15:35
Европейская поддержка: лидеры стран ЕС поедут с Зеленским к Трампу
17 августа 2025, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »