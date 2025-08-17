Фото из открытых источников

Певец Андрей Данилко, больше известный многим в образе Верки Сердючки, рассказал о семейном проклятии. Это история, которую ему рассказывали о его бабушке

Об этом артист рассказал в интервью, передает RegioNews.

По словам Андрея Данилко, его бабушка была из очень состоятельной семьи. Однако она вышла замуж за "бедного" парня. Это не понравилось ее матери.

"И вот моя прабабушка, по рассказам, прокляла этот брак, и что несколько поколений не будут счастливы в семейной жизни и в личной жизни. Я вот думаю: из какого? Почему так придумано? Почему я за это должен отвечать? Она прокляла их брак, и у них брак этот распался. Почему я за это ответил?" артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказывал, почему не уехал за границу. По его словам, он сожалеет, что не выучил английский язык, когда был на пике популярности. Тогда он мог бы выехать за границу. Сейчас, рассказал артист, многие его близкие люди уже уехали, а некоторых — к сожалению, уже не стало.