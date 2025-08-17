Фото з відкритих джерел

Співак Андрій Данилко, який більше відомий багатьом в образі Верки Сердючки, розповів про сімейне прокляття. Це історія, яку йому розповідали про його бабусю

Про це артист розповів у інтерв'ю, передає RegioNews.

За словами Андрія Данилка, його бабуся була з дуже заможної родини. Проте вона вийшла заміж за "бідного" хлопця. Це не сподобалось її матері.

"І ось моя прабабуся, за розповідями, прокляла цей шлюб, і що кілька поколінь не будуть щасливими в сімейному житті й в особистому житті. Я ось думаю: з якого? Чому так придумано? Чому я за це маю відповідати? Вона прокляла їхній шлюб, і в них шлюб цей розпався. Чому я за це відповідаю? За те, чого я не робив", - каже артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповідав, чому не виїхав за кордон. За його словами, він шкодує, що не вивчив англійську мову, коли був на піку популярності. Тоді б він міг виїхати за кордон. Зараз, розповів артист, багато його близьких людей вже виїхали, а декого — на жаль, вже не стало.