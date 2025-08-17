16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2025, 16:50

"Було прокляття": Данилко розповів, чому в нього не склалось особисте життя

17 серпня 2025, 16:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співак Андрій Данилко, який більше відомий багатьом в образі Верки Сердючки, розповів про сімейне прокляття. Це історія, яку йому розповідали про його бабусю

Про це артист розповів у інтерв'ю, передає RegioNews.

За словами Андрія Данилка, його бабуся була з дуже заможної родини. Проте вона вийшла заміж за "бідного" хлопця. Це не сподобалось її матері.

"І ось моя прабабуся, за розповідями, прокляла цей шлюб, і що кілька поколінь не будуть щасливими в сімейному житті й в особистому житті. Я ось думаю: з якого? Чому так придумано? Чому я за це маю відповідати? Вона прокляла їхній шлюб, і в них шлюб цей розпався. Чому я за це відповідаю? За те, чого я не робив", - каже артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповідав, чому не виїхав за кордон. За його словами, він шкодує, що не вивчив англійську мову, коли був на піку популярності. Тоді б він міг виїхати за кордон. Зараз, розповів артист, багато його близьких людей вже виїхали, а декого — на жаль, вже не стало.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес артист
"Чоловіка має — тому до побачення": Оля Полякова розповіла, чи допомагає старшій донці грошима
15 серпня 2025, 23:30
"Добряче за це отримував": актор Олександр Рудинський розповів, як його дружина реагує на інтимні сцени в кіно
15 серпня 2025, 10:15
Співак MELOVIN розповів, як таксист відмовився його везти
14 серпня 2025, 22:45
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Санкції проти РФ та територіальна цілісність України: про що говорили Зеленський та фон дер Ляєн
17 серпня 2025, 18:30
Акторка Анна Кошмал зізналась, чому не змогла повернутися до форми після пологів
17 серпня 2025, 18:00
Скорочення комендантської години на Харківщині: що буде з громадським транспортом
17 серпня 2025, 17:30
Відома тренерка Аніта Луценко зізналась, чи планує вона виходити заміж
17 серпня 2025, 17:00
На Київщині загорівся будинок: постраждали діти
17 серпня 2025, 16:30
На окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою - ЦНС
17 серпня 2025, 16:15
Росіяни атакували будинки на Харківщині
17 серпня 2025, 15:55
Удар по Кам'янському: постраждалу вагітну та її немовля врятували
17 серпня 2025, 15:35
Європейська підтримка: лідери країн ЄС поїдуть з Зеленським до Трампа
17 серпня 2025, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »