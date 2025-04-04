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Известный артист Андрей Данилко – одна из тех звезд шоу-бизнеса, которые остались в Украине. Он объяснил, почему сейчас вряд ли бы переехал

Об этом он рассказал в интервью Василию Байдаку, передает RegioNews.

Причина у Данилко довольно проста: по его словам, он не знает английского языка. Он отметил, что очень сожалеет, что не знал английского во времена, когда его популярность была на пике, потому что тогда он действительно мог бы жить где-то за границей.

Сейчас, по словам Данилко, ему уже сложнее. Ибо те люди, с которыми он мог поддерживать связь, все выехали на границу, а некоторых - вообще нет в живых. Потому, признался артист, ему в этом плане сложно.

Справка . Андрей Данилко – певец и шоумен, известный многим своим образом Верки Сердючки. Во время полномасштабной войны он публично высказался против российской агрессии. Также артист помогает стране.

В частности, осенью 2022 года он выставил на аукцион Sotheby's приобретенный ранее принадлежащий Фредди Меркьюри Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года. Впоследствии авто было продано за 11 миллионов гривен, и деньги он передал на строительство во Львовской области нового современного центра реабилитации и протезирования пострадавших в войне украинцев.