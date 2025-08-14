фото: Instagram/melovin_official

MELOVIN рассказал о неприятной ситуации, которая с ним произошла. По его словам, он вызвал такси, но водитель не захотел его обслуживать

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певец рассказал, что вызвал такси бизнес-класса. Водитель принял заказ. Однако когда артист уже садился к автомобилю, таксист передумал. Когда MELOVIN поинтересовался, что произошло, водитель не стал объяснять. Он только заблокировал дверь, захлопнул дверь и уехал.

Напомним, ранее певица Тоня Матвиенко рассказала, что ее избил водитель Bolt. Артистка отметила, что водитель с самого начала поездки был агрессивным, а затем между ними произошел конфликт. По ее словам, впоследствии водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а затем в плечо. Певица написала заявление в полицию.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали 63-летнего таксиста. Теперь ему грозит штраф, общественные работы или ограничение свободы до одного года.