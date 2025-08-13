14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 23:20

Актер "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, останется ли его старшая дочь в Украине

13 августа 2025, 23:20
Фото из открытых источников
Старшая дочь юмориста уже готовится к поступлению. Он рассказал, где именно она решила учиться

Об этом сообщает Люкс, передает RegioNews.

Младшей дочери Евгения Кошевого всего 10 лет. Она окончила среднюю школу, увлекается алмазной мозаикой. Однако старшая дочь Варвара уже закончила 11 класс и готовится к поступлению.

По словам Евгения Кошевого, его старшая дочь действительно рассматривала возможность учиться за границей. Однако в результате она решила остаться в Киеве. Актер не называет учебное заведение, которое избрала Варвара, но говорит, что будущую профессию она выбирала сама.

"Она выбрала то, что хотела и я надеюсь, она это потянет. Меня в детстве направляли куда-то, то есть я говорил, что хочу это, а мне говорили: "Нет, иди туда". Я тогда понял, что не буду своих детей направлять делать то, что они не хотят", - говорит Кошевой.

Справка. С 2007 года Евгений Кошевой женат на танцорке балета "Фридом" Ксенией. Вместе они воспитывают двух дочерей. В 2008 году родилась их старшая дочь Варвара, в 2014 – младшая Серафима.

