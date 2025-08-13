Фото из открытых источников

Уже скоро украинцы увидят новый сезон шоу "Кто сверху", однако там у Леси Никитюк будет новый партнер. Она объяснила, почему выбор пал именно на певца Владимира Дантеса

Об этом сообщает Люкс, передает RegioNews.

По словам Леси Никитюк, она сама предложила выбрать для "Кто сверху" именно Владимира Дантеса. Она объяснила это тем, что он не боится быть эпатажным и часто экспериментирует со стилем.

"Я представляла, каким может быть Вова на площадке "Кто сверху?". Вижу его в полурасстегнутой рубашке, брюках-клешах, с гитарой и этими его кудрями. Почему-то именно так", - говорит ведущая.

Напомним, ранее партнером Леси по шоу был блоггер Богдан Шелудяк. Однако он решил уволиться. По его словам, он выбрал сконцентрироваться на основном бизнесе, связанном с криптовалютой.