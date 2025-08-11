13:35  11 августа
11 августа 2025, 12:25

У Потапа и Насти Каменских, как сообщают, есть сын, проживающий в Испании

11 августа 2025, 12:25
фото: соцсети
Известный ведущий поделился новыми подробностями о личной жизни Потапа и Насти Каменских

Об этом в прямом эфире сообщил ведущий и генпродюсер "Люкс ФМ" Евгений Фешак, передает RegioNews.

В студии состоялась встреча ведущих Милы Еремеевой, Артура Адамова и Евгения Фешака, в ходе которой обсуждались последние новости о жизни известных артистов. В частности, Евгений Фешак высказал информацию о возможном существовании сына у популярной пары Потапа и Насти Каменских. По его словам, ребенок якобы живет в Испании, что вызвало большой интерес у поклонников.

Ранее в СМИ появлялись предположения о том, что певица могла быть беременной или воспитывать ребенка, что частично объясняло ее временное отсутствие в публичном пространстве. Официальных подтверждений этой информации от самой пары нет.

Потап и Настя Каменских официально оформили брак в мае 2019 года. С тех пор они проживают за границей и не комментируют личные вопросы, включая темы детей. Новость о возможном отцовстве только добавляет интерес к их личной жизни.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения рэпер Потап находился на границе, помогая украинским беженцам. В своем недавнем интервью он рассказал, как в первые дни войны раздавал хлеб и кофе, находясь в Испании.

