К стилисту Ивану Морозову ходили не только звезды шоу-бизнеса, но и политики. По его словам, когда-то он делал стрижку пятому президенту Украины

По словам Ивана Морозова, когда-то в его кресле оказывался Петр Порошенко. Тогда, вспоминает стилист, политик просил обычную мужскую стрижку. Заплатил Порошенко за это всего 3 гривны. Однако стоит отметить, что цена объясняется датой – 2002 или 2003 год.

"Могу похвастаться, что в свое время ко мне приезжал Петр Порошенко. Он просил обычную мужскую стрижку. У него достаточно тяжелые волосы, у него еще и кудри. На тот момент это стоило 3 грн 16 коп. Это был 2002 или 2003 год", - говорит стилист.

Он добавил, что политиков среди его клиентов было много. В частности, бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Напомним, что Иван Морозов – известный украинский стилист. За свою карьеру он успел поработать со многими звездами. В частности, среди них певица KOLA, актриса Елена Кравец и другие. В 2025 году в Киеве открыл флагманский слон.