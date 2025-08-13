Фото з відкритих джерел

Старша донька гумориста вже готується до вступу. Він розповів, де саме вона вирішила навчатися

Про це повідомляє Люкс, передає RegioNews.

Молодшій доньці Євгена Кошового лише 10 років. Вона закінчила середню школу, захоплюється алмазною мозаїкою. Проте старша донька Варвара вже закінчила 11 клас та готується до вступу.

За словами Євгена Кошового, його старша донька дійсно розглядала можливість навчатися за кордоном. Проте в результаті вона вирішила залишитися в Києві. Актор не називає навчальний заклад, який обрала Варвара, але каже, що майбутню професію вона обирала сама.

"Вона обрала те, що хотіла і я сподіваюсь вона це потягне. Мене в дитинстві направляли кудись, тобто я казав, що хочу це, а мені казали: "Ні, йди туди". Я тоді зрозумів, що не буду своїх дітей направляти робити те, що вони не хочуть", - каже Кошовий.

Довідка. З 2007 року Євген Кошовий одружений з танцюристкою балету "Фрідом" Ксенією. Разом вони виховують двох доньок. У 2008 році народилась їхня старша донька Варвара, у 2014 - молодша Серафима.