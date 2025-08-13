07:29  13 серпня
13 серпня 2025, 01:50

Леся Нікітюк розповіла, чому обрала Володимира Дантеса

13 серпня 2025, 01:50
Фото з відкритих джерел
Уже скоро українці побачать новий сезон шоу "Хто зверху", проте там у Лесі Нікітюк буде новий партнер. Вона пояснила, чому вибір пав саме на співака Володимира Дантеса

Про це повідомляє Люкс, передає RegioNews.

За словами Лесі Нікітюк, вона сама запропонувала обрати для "Хто зверху" саме Володимира Дантеса. Вона пояснила це тим, що він не боїться бути епатажним і часто експериментує зі стилем.

"Я уявляла, яким може бути Вова на майданчику "Хто зверху?". Бачу його в напіврозстібнутій сорочці, брюках-кльош, з гітарою та цими його кучерями. Чомусь саме так", - каже ведуча.

Нагадаємо, раніше партнером Лесі по шоу був блогер Богдан Шелудяк. Проте він вирішив звільнитися. За його словами, він обрав сконцентруватися на основному бізнесі, який пов'язаний з криптовалютою.

