18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 20:56

Певец Вельбой рассказал, что будет делать, если получит повестку

12 августа 2025, 20:56
Фото из открытых источников
В июне 2025 года певцу Антону Вельбой исполнилось 25 лет. Именно с этого возраста можно получить повестку. Артист рассказал, как к этому относится

Об этом сообщает Люкс, передает RegioNews.

По словам артиста, он еще не получал повестки. При этом он отметил, что на улице ТЦК его еще не останавливали и не проверяли документы. Вельбой также признался, что он не проходил военную подготовку и не имеет никакого бронирования.

"Пока что повесток не получал, и на улице меня не останавливали. Только недавно достиг этого возраста. Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства. Военную подготовку пока не проходил, многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного, я еще не успел. артист.

Справка. Антон Вельбой (Wellboy) – украинский певец, композитор, автор песен. Многим украинцам может быть знаком благодаря участию в шоу "Х-Фактор". По итогам 2021 года Антон Wellboy совершил революцию в украинском шоу-бизнесе. Его хит "Гуси" стал первой украинской песней, которая за всю историю существования Apple Music в Украине попала в ТОП 100 ГОДА Apple Music Ukraine.

