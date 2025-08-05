Фото: Новый канал

Об этом сообщил "Новый канал", передает RegioNews.

Партнер Леси Никитюк по шоу "Кто сверху" решил не продолжать съемку. По словам Богдана Шелудяка, его основной бизнес связан с криптовалютой. Это работа, которая занимает много времени и требует постоянного внимания. Поэтому ему пришлось выбирать.

"Я вынужден оставить "Кто сверху?" Хотя мое сердце спокойно, ведь передаю лидерство в мужской команде и Лесю Никитюк в надежные руки. Но думаю, что на Новом канале мы еще увидимся", - говорит Богдан Шелудяк.

Между тем, уже известно, кто заменит Богдана Шелудяка. Новым партнером Леси Никитюк в "Кто сверху" станет певец Владимир Дантес.

"Просто позвонили по телефону и сказали, что единственный, с кем Леся Никитюк хочет вести эту программу, - это я. Когда такое слышишь, не согласиться просто невозможно. Я давно работаю на Новом, поэтому уже был знаком с командой проекта. И с нетерпением жду старт съемок", - говорит артист.

Напомним, Леся Никитюк является ведущей "Кто сверху" с 7 сезона, когда она присоединилась к Сергею Притулу. Когда Сергей Притула покинул шоу, чтобы сосредоточиться на волонтерской деятельности, партнером Леси стал блоггер Богдан Шелудяк. Однако он "задержался" всего на один сезон.