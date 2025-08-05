Богдан Шелудяк уволился с шоу "Кто сверху": кто займет его место рядом с Никитюк
Ведущий "Кто сверху" Богдан Шелудяк решил покинуть шоу. Он объяснил, что именно стало причиной
Об этом сообщил "Новый канал", передает RegioNews.
Партнер Леси Никитюк по шоу "Кто сверху" решил не продолжать съемку. По словам Богдана Шелудяка, его основной бизнес связан с криптовалютой. Это работа, которая занимает много времени и требует постоянного внимания. Поэтому ему пришлось выбирать.
"Я вынужден оставить "Кто сверху?" Хотя мое сердце спокойно, ведь передаю лидерство в мужской команде и Лесю Никитюк в надежные руки. Но думаю, что на Новом канале мы еще увидимся", - говорит Богдан Шелудяк.
Между тем, уже известно, кто заменит Богдана Шелудяка. Новым партнером Леси Никитюк в "Кто сверху" станет певец Владимир Дантес.
"Просто позвонили по телефону и сказали, что единственный, с кем Леся Никитюк хочет вести эту программу, - это я. Когда такое слышишь, не согласиться просто невозможно. Я давно работаю на Новом, поэтому уже был знаком с командой проекта. И с нетерпением жду старт съемок", - говорит артист.
Напомним, Леся Никитюк является ведущей "Кто сверху" с 7 сезона, когда она присоединилась к Сергею Притулу. Когда Сергей Притула покинул шоу, чтобы сосредоточиться на волонтерской деятельности, партнером Леси стал блоггер Богдан Шелудяк. Однако он "задержался" всего на один сезон.