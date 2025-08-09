18:51  08 августа
09 августа 2025, 02:00

Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян

09 августа 2025, 02:00
Фото из открытых источников
Маргарита Сичкарь рассказала, что ее дом и автомобиль повреждены. Это произошло вследствие удара русского дрона

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

По словам ресторатора, "прилет" произошел ночью. Она добавила, что российский дрон взорвался прямо у дома. Везде были обломки "Шахеда". Дрон горел, а Маргарита была вынуждена тушить пожар.

"Был сильный взрыв, деревья полностью снесены, а в доме снесены окна, двери, все в стекле. Не знаю, кого вызвать, здесь все нужно демонтировать", – говорит ресторатор.

Сичкарь добавила, что самое главное – все живы. После первого взрыва она успела спуститься в подвал с дочкой и матерью.

Справка. Маргарита Сичкарь — украинская писательница, общественный деятель и ресторатор. Еще в 1995 году открыла в столице ресторан "Пантагрюэль" у Золотых Ворот. Заведение стало культовым. Впоследствии она открыла еще несколько ресторанов. К примеру, "Гетман", "Тамполо", Pleasure Cafe и "Коммунальная квартира".

