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20 октября 2026, 09:11

Российские удары по Харьковщине: погибли шесть человек, семеро детей пострадали

20 октября 2026, 09:11
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли шесть человек, еще 21 человек пострадал. Среди погибших – девочки в возрасте 1 и 11 лет

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадала Новая Водолага, где в результате российской атаки погибли шесть человек. Еще 15 человек получили ранения, среди них семь детей.

В Изюме пять человек пережили острую реакцию на стресс, а в Чугуеве ранения получила 59-летняя женщина.

Также стало известно о пострадавших в результате предварительных обстрелов.

В частности, 18 октября в поселке Боровая погибла 65-летняя женщина, а мужчины в возрасте 60 и 61 год получили ранения. 17 октября в селе Старовировка Шевченковской общины пострадала 53-летняя женщина.

По данным ОВА, российские войска применили в течение суток:

  • 4 ракеты;
  • 5 беспилотников типа "Герань-2";
  • 1 беспилотник типа "Молния";
  • 1 FPV-дрон;
  • 89 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, предприятия, складские и административные здания, объекты образования и железнодорожная инфраструктура.

В частности:

  • Богодуховский район: повреждены электросети и автомобиль в Золочеве.
  • Купянский район: поврежден частный дом в селе Гнилица.
  • Изюмский район: в Осколе поврежден частный дом, а в Изюме – четыре частных дома, административное здание, хозяйственное сооружение и автомобиль.
  • Харьковский район: в Новой Водолаге повреждено заведение питания, автомобиль, многоквартирный и частные дома. В селе Лесное получило повреждения складское здание.
  • Лозовский район: в Златополе поврежден склад, два грузовых автомобиля и частный дом. В Лозовой – частный дом, учебное заведение и четыре автомобиля.
  • Чугуевский район: в Чугуеве повреждено гражданское предприятие и два многоквартирных дома.
  • Берестинский район: в Берестине повреждена железнодорожная инфраструктура, пять частных домов, автомобиль и электросети.

Напомним, накануне российские военные атаковали беспилотником центральный парк Новой Водологи на Харьковщине, когда там находились многие люди, в том числе семьи с детьми.

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война обстрелы погибшие дети Харьковская область пострадавшие российская армия
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