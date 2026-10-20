Российские удары по Харьковщине: погибли шесть человек, семеро детей пострадали

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли шесть человек, еще 21 человек пострадал. Среди погибших – девочки в возрасте 1 и 11 лет

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадала Новая Водолага, где в результате российской атаки погибли шесть человек. Еще 15 человек получили ранения, среди них семь детей.

В Изюме пять человек пережили острую реакцию на стресс, а в Чугуеве ранения получила 59-летняя женщина.

Также стало известно о пострадавших в результате предварительных обстрелов.

В частности, 18 октября в поселке Боровая погибла 65-летняя женщина, а мужчины в возрасте 60 и 61 год получили ранения. 17 октября в селе Старовировка Шевченковской общины пострадала 53-летняя женщина.

По данным ОВА, российские войска применили в течение суток:

4 ракеты;

5 беспилотников типа "Герань-2";

1 беспилотник типа "Молния";

1 FPV-дрон;

89 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, предприятия, складские и административные здания, объекты образования и железнодорожная инфраструктура.

В частности:

Богодуховский район: повреждены электросети и автомобиль в Золочеве.

повреждены электросети и автомобиль в Золочеве. Купянский район: поврежден частный дом в селе Гнилица.

поврежден частный дом в селе Гнилица. Изюмский район: в Осколе поврежден частный дом, а в Изюме – четыре частных дома, административное здание, хозяйственное сооружение и автомобиль.

в Осколе поврежден частный дом, а в Изюме – четыре частных дома, административное здание, хозяйственное сооружение и автомобиль. Харьковский район: в Новой Водолаге повреждено заведение питания, автомобиль, многоквартирный и частные дома. В селе Лесное получило повреждения складское здание.

в Новой Водолаге повреждено заведение питания, автомобиль, многоквартирный и частные дома. В селе Лесное получило повреждения складское здание. Лозовский район: в Златополе поврежден склад, два грузовых автомобиля и частный дом. В Лозовой – частный дом, учебное заведение и четыре автомобиля.

в Златополе поврежден склад, два грузовых автомобиля и частный дом. В Лозовой – частный дом, учебное заведение и четыре автомобиля. Чугуевский район: в Чугуеве повреждено гражданское предприятие и два многоквартирных дома.

в Чугуеве повреждено гражданское предприятие и два многоквартирных дома. Берестинский район: в Берестине повреждена железнодорожная инфраструктура, пять частных домов, автомобиль и электросети.

Напомним, накануне российские военные атаковали беспилотником центральный парк Новой Водологи на Харьковщине, когда там находились многие люди, в том числе семьи с детьми.