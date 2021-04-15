15:31  15 апреля
В Киеве критическая ситуация с обеспечением COVID-больниц кислородом - Рубан
15:58  15 апреля
Власти решили максимально "закрутить гайки" украинцам по субсидиям - СМИ
18:19  15 апреля
На Донбассе боевики трижды обстреливали силы ООС - штаб
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 14:52 2421

В харьковском роддоме умерли две роженицы с COVID-19

15 апреля 2021, 14:52 2421
Читайте також українською мовою
Женщины находились в Харьковском родильном доме №2
Женщины находились в Харьковском родильном доме №2
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове в роддоме №2 от коронавируса умерли две роженицы. Одна из женщин попала в медучреждение на 8-м месяце беременности, ребенка спасли, а вот мать не смогли. Сейчас все обстоятельства трагедий выясняются.

О происшествии сообщил в соцсетях харьковчанин Дмитрий, супруг одной из умерших женщин, передает RegioNews.

По его словам, 2 марта он с супругой, которая была на восьмом месяце беременности, отправился на День рождения к друзьям. После праздничного мероприятия большинство гостей заболели COVID-19. Спустя четыре дня мужчина почувствовал себя плохо, а 10 марта уже супруга почувствовала себя плохо и ее отправили в отделение интенсивной терапии, где подключили к аппарату потоковой подачи кислорода. Врачи заверили Дмитрия, что его жене и ребенку ничего не угрожает.

По его словам, жена лежала во втором роддоме, она находилась на восьмом месяце беременности и была больна коронавирусом. Из-за ухудшения сердцебиения ребенка женщину после анализов прооперировали, проведя ей кесарево сечение.

Через два дня после этого женщина, по словам мужчины, стала нервничать, попросила купить ей лекарства, а затем стала говорить, что задыхается, и у нее началась паника.

"Я звонил врачам, они говорили, что у нее паническая атака, рядом с ней всегда кто-то есть, все под контролем. Мне посоветовали хорошего инфекциониста, когда он приехал, как выяснилось, у нее был пик цитокинового шторма, который в больнице не смогли распознать", - сообщил мужчина.

Женщине ввели необходимые лекарства и ей стало лучше. Однако 4 апреля у женщины стала снижаться сатурация. По словам мужчины, врачи перевели пациентку с концентратора на прямой кислород, и сатурация повысилась.

В 23:00 Алина позвонила мне по видеосвязи, сказала, что чувствует себя лучше и то сама выпила таблетки. По официальной информации, моей Любимой не стало в 03:30. Врачи сказали, что ее легкие уже не воспринимали кислород. В тот же день в роддоме умерла еще одна 25-летняя девочка", - рассказал он.

Также мужчина сообщил, что в эту ночь в этом же роддоме умерла 25-летняя женщина с коронавирусом.

Информацию о летальных случаях подтвердили в Харьковской облгосадминистрации и горсовете. Все подробности выясняются.

Напомним, ранее в эфире программы "Право на владу" харьковский волонтер Наталя Попова назвала введенный в Харькове квазикарантин от Терехова полной катастрофой. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 1343 новых случая и 28 смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области.

госпитализация смерть Харьков медики дети роды

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram