В харьковском роддоме умерли две роженицы с COVID-19

Женщины находились в Харьковском родильном доме №2

Женщины находились в Харьковском родильном доме №2

Фото: из открытых источников

В Харькове в роддоме №2 от коронавируса умерли две роженицы. Одна из женщин попала в медучреждение на 8-м месяце беременности, ребенка спасли, а вот мать не смогли. Сейчас все обстоятельства трагедий выясняются.

О происшествии сообщил в соцсетях харьковчанин Дмитрий, супруг одной из умерших женщин, передает RegioNews.

По его словам, 2 марта он с супругой, которая была на восьмом месяце беременности, отправился на День рождения к друзьям. После праздничного мероприятия большинство гостей заболели COVID-19. Спустя четыре дня мужчина почувствовал себя плохо, а 10 марта уже супруга почувствовала себя плохо и ее отправили в отделение интенсивной терапии, где подключили к аппарату потоковой подачи кислорода. Врачи заверили Дмитрия, что его жене и ребенку ничего не угрожает.

По его словам, жена лежала во втором роддоме, она находилась на восьмом месяце беременности и была больна коронавирусом. Из-за ухудшения сердцебиения ребенка женщину после анализов прооперировали, проведя ей кесарево сечение.

Через два дня после этого женщина, по словам мужчины, стала нервничать, попросила купить ей лекарства, а затем стала говорить, что задыхается, и у нее началась паника.

"Я звонил врачам, они говорили, что у нее паническая атака, рядом с ней всегда кто-то есть, все под контролем. Мне посоветовали хорошего инфекциониста, когда он приехал, как выяснилось, у нее был пик цитокинового шторма, который в больнице не смогли распознать", - сообщил мужчина.

Женщине ввели необходимые лекарства и ей стало лучше. Однако 4 апреля у женщины стала снижаться сатурация. По словам мужчины, врачи перевели пациентку с концентратора на прямой кислород, и сатурация повысилась.

В 23:00 Алина позвонила мне по видеосвязи, сказала, что чувствует себя лучше и то сама выпила таблетки. По официальной информации, моей Любимой не стало в 03:30. Врачи сказали, что ее легкие уже не воспринимали кислород. В тот же день в роддоме умерла еще одна 25-летняя девочка", - рассказал он.

Также мужчина сообщил, что в эту ночь в этом же роддоме умерла 25-летняя женщина с коронавирусом.

Информацию о летальных случаях подтвердили в Харьковской облгосадминистрации и горсовете. Все подробности выясняются.

Напомним, ранее в эфире программы "Право на владу" харьковский волонтер Наталя Попова назвала введенный в Харькове квазикарантин от Терехова полной катастрофой. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 1343 новых случая и 28 смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области.