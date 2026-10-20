Фото: ОВА

В результате утреннего удара врага по складским помещениям в Днепре пострадали по меньшей мере три человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Три человека получили ранения из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра", – говорится в сообщении.

Одного из пострадавших – 27-летнего мужчину – госпитализировали с ожогами, его состояние оценивают как тяжелое.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, утром 20 октября российские войска дважды попали в Днепр. В результате первой атаки повреждены частные дома, из-за второго удара в городе вспыхнул пожар.