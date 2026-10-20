Иллюстративное фото: АрмияInform

В ночь на 20 октября вражеские беспилотники несколько раз заходили в воздушное пространство Тернопольщины. Российские войска целенаправленно пытаются вывести из строя критическую инфраструктуру области, чтобы оставить население без света и тепла

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, передает RegioNews.

В результате атаки зафиксированы повреждения на трех объектах энергетики в Кременецком районе. Кроме того, вражеские удары повредили частные домохозяйства в Чортковском районе.

На местах попаданий работают соответствующие службы, которые осуществляют ликвидацию последствий.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину 165 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 30 локациях.