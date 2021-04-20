В Раде прогнозируют ухудшение COVID-ситуации из-за новых штаммов болезни
Там считают, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее, чем предыдущие
Там считают, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее, чем предыдущие
В Украине еще не завершилась третья волна пандемии коронавируса, однако уже нужно готовиться к четвертой.
Об этом заявил в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет RegioNews.
По его словам, четвертая волна может быть более угрожающей из-за новых штаммов коронавируса.
"Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса", - написал Радуцкий.
Третя хвиля коронавірусної хвороби пішла на спад. У країнах ЄС фіксують зменшення кількості хворих та зниження рівня...Posted by Михайло Радуцький on Tuesday, April 20, 2021
Напомним, ранее Радуцкий заявил, что в Киеве в ближайшее время могут отменить ограничения "красной" зоны.
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