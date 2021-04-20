В Раде прогнозируют ухудшение COVID-ситуации из-за новых штаммов болезни

Там считают, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее, чем предыдущие

Там считают, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее, чем предыдущие

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В Украине еще не завершилась третья волна пандемии коронавируса, однако уже нужно готовиться к четвертой.

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