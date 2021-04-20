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20 апреля 2021, 15:48 7

В Раде прогнозируют ухудшение COVID-ситуации из-за новых штаммов болезни

20 апреля 2021, 15:48 7
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Там считают, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее, чем предыдущие
Фото из открытых источников
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В Украине еще не завершилась третья волна пандемии коронавируса, однако уже нужно готовиться к четвертой.

Об этом заявил в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет RegioNews.

По его словам, четвертая волна может быть более угрожающей из-за новых штаммов коронавируса.

"Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса", - написал Радуцкий.

Третя хвиля коронавірусної хвороби пішла на спад. У країнах ЄС фіксують зменшення кількості хворих та зниження рівня...

Posted by Михайло Радуцький on Tuesday, April 20, 2021

Напомним, ранее Радуцкий заявил, что в Киеве в ближайшее время могут отменить ограничения "красной" зоны.

коронавирус Украина карантин парламент Михаил Радуцкий

 
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