Фото: ГСЧС

В ночь на 20 октября российские войска нанесли очередные удары по Житомирской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктуре. На местах вспыхнули пожары.

Продолжается ликвидация одного из пожаров. Саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

По предварительной информации, обошлось без погибших и травмированных.

Напомним, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину 165 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 30 локациях.