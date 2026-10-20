Прилет возле Чабанов под Киевом: на выезде в направлении Одессы транспортный коллапс

Скриншот с видео

Утром 20 октября под Киевом, возле поселка Чабаны, зафиксировали прилет в районе торгового центра "Эпицентр". Над местом события поднимается густой черный дым

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Возгорание произошло вблизи контрольно-пропускного пункта на выезде из Киева в направлении Одессы.

По предварительной информации, движение по Одесской трассе на выезде из столицы перекрыто или существенно ограничено. На этом участке появляется транспортный коллапс.

К месту происшествия направляются спасательные службы.

Впоследствии глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев – Одесса горят автомобили.

Предварительно есть погибшие и травмированные.

Видео – по ссылке.

Напомним, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.