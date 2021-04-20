В СИЗО умер мужчина, который хотел изнасиловать женщину в поезде "Киев-Мариуполь"

Об этом сообщила сама Луговая в своем Instagram, пишет RegioNews.

"Друзья, хочу сообщить нечто важное! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним!" - написала она.