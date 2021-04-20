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20 апреля 2021, 17:25 16

В СИЗО умер мужчина, который хотел изнасиловать женщину в поезде "Киев-Мариуполь"

20 апреля 2021, 17:25 16
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Он умер вследствие болезни
Он умер вследствие болезни
Фото: Скриншот
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В следственном изоляторе умер мужчина, который напал на журналистку Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь - Киев" летом 2020 года.

Об этом сообщила сама Луговая в своем Instagram, пишет RegioNews.

"Друзья, хочу сообщить нечто важное! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним!" - написала она.

Напомним, 1 августа прошлого года в поезде №84 Киев-Мариуполь" один из пассажиров напал на женщину с несовершеннолетним ребенком. Он сильно избил ее и пытался изнасиловать.

Недавно на Харьковщине напали на бригаду "скорой".

Украина Киев поезд смерть Мариуполь

 
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