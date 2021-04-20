На Львовщине отец порезал ножом сына: парень в реанимации

Нападавшего задержали

Нападавшего задержали

Фото из открытых источников

В городе Стрый Львовской области 52-летний отец 19 апреля тяжело ранил своего 22-летнего сына. Парня срочно госпитализировали в реанимацию.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Львовской области.

По данным правоохранителей, между отцом и сыном 19 апреля ориентировочно в 04.45 час. ночи произошел конфликт. Отец выхватил нож и вонзил его сыну в грудь. У парня диагностировали сквозное повреждение легкого и перикарда. Он находится в реанимации.

Нападавшего задержали. Также полиции уже сообщили 52-летнему мужчине о подозрении по ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Винниччине задержали мужчину, который убил своего отца.