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20 апреля 2021, 16:50 1653

На Львовщине отец порезал ножом сына: парень в реанимации

20 апреля 2021, 16:50 1653
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Нападавшего задержали
Нападавшего задержали
Фото из открытых источников
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В городе Стрый Львовской области 52-летний отец 19 апреля тяжело ранил своего 22-летнего сына. Парня срочно госпитализировали в реанимацию.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Львовской области.

По данным правоохранителей, между отцом и сыном 19 апреля ориентировочно в 04.45 час. ночи произошел конфликт. Отец выхватил нож и вонзил его сыну в грудь. У парня диагностировали сквозное повреждение легкого и перикарда. Он находится в реанимации.

Нападавшего задержали. Также полиции уже сообщили 52-летнему мужчине о подозрении по ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Винниччине задержали мужчину, который убил своего отца.

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