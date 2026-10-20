Очередная атака на Днепр: вспыхнул пожар, есть раненые
Утром 20 октября российские войска нанесли очередной удар по Днепру
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки в городе вспыхнул пожар.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
На месте работают соответствующие службы, последствия уточняются.
Напомним, на рассвете 20 октября российские войска совершили атаку на Днепр. Повреждены частные дома в пригороде, обошлось без пострадавших.
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