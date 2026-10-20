Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Из-за вражеских ударов в отдельных районах региона возникли перебои с электроснабжением. Объекты критической инфраструктуры работают от резервных источников питания.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Профильные специалисты уже работают на местах над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

Напомним, ночью 20 октября российские войска нанесли удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе Киевской области. Погибли три человека, еще шестеро пострадали.