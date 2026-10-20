Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 октября РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 115 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, ночью 20 октября российские войска нанесли удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе Киевской области. Погибли три человека, еще шестеро пострадали.