В Киеве возобновили движение по красной линии метро: "Черниговская" остается закрытой

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В Киеве возобновили движение поездов на "красной" линии метро между станциями "Академгородок" и "Лесная". Также станция "Лесная" вернулась к работе в обычном режиме

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В то же время, станция "Черниговская" временно остается закрытой для пассажиров. Поезда проезжают мимо нее без остановки.

О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

Как сообщили в Киевском метрополитене, накануне в результате массированной российской атаки на столицу станция "Черниговская" получила повреждения. В частности, пострадали витражные окна, платформа и фасад. Также были повреждены колеи, контактный рельс, система электроснабжения и управление движением.

Для ликвидации последствий обстрела было привлечено более 70 специалистов различных профильных служб Киевского метрополитена. Они работали над восстановлением инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуть движение поездов на участке.

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами . В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, сообщалось о шести пострадавших.

Была повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке закрыли вход и выход.