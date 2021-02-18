Смертельное отравление в Боярке: директора лицея отстранили от работы
Городской совет Боярки отстранила от работы директора Боярского академического лицея “Гармония” Светлану Сушко, где смертельно отравились таблетками студентки.
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Города Александр Зарубин в Facebook.
Городской совет создаст Комиссии по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях Боярского городского совета, сформирует распоряжение городского головы О проведении служебного расследования и отстранения от осуществления полномочий по должности директора учебного заведения”, - пишет Зарубин.
Он добавил, что такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".
В тот же день были установлены причины отравления лицеисток в Боярке. Семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети.
Сегодня стало известно о состоянии спасенного ребенка. В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии.
По факту отравления лицеисток в Боярке открыто производство по доведению до самоубийства. Производство находится на особом контроле Киевской областной прокуратуры.