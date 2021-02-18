Смертельное отравление в Боярке: директора лицея отстранили от работы

Будет проведено служебное расследование

Будет проведено служебное расследование

Фото: из открытых источников

Городской совет Боярки отстранила от работы директора Боярского академического лицея “Гармония” Светлану Сушко, где смертельно отравились таблетками студентки.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Города Александр Зарубин в Facebook.

Городской совет создаст Комиссии по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях Боярского городского совета, сформирует распоряжение городского головы О проведении служебного расследования и отстранения от осуществления полномочий по должности директора учебного заведения”, - пишет Зарубин.

Он добавил, что такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего исполнения должностных обязанностей.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

В тот же день были установлены причины отравления лицеисток в Боярке. Семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети.

Сегодня стало известно о состоянии спасенного ребенка. В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии.

По факту отравления лицеисток в Боярке открыто производство по доведению до самоубийства. Производство находится на особом контроле Киевской областной прокуратуры.