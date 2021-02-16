Отравление лицеисток в Боярке: установлены причины

Семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети

Семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети

Фото из открытых источников

По предварительной информации, в лицее в Боярке, неподалеку от Киева, две семиклассницы отравились медицинским препаратом “Дротаверин”. Ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Предварительно установлено, что две школьницы из города Боярка отравились медицинским препаратом "Дротаверин". В одной из популярных социальных сетей они увидели видео с призывом попробовать медпрепарат. На перерыве ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы, — говорится в сообщении.

Сообщается, что девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Так, медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, киберполиция и ювенальная превенция полиции Киевщины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.

Кроме того, полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

Учитывая то, что препарат "Дротаверин" является аналогом препарата "НО-ШПА" и отпускается без рецепта, следователи незамедлительно направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и Департаменту охраны здоровья Киевской областной государственной администрации по предупреждению таких нарушений в будущем, — информирует МВД.

Поліція Київської області встановлює обставини отруєння двох семикласниць - одна дівчина померла Попередньо... Posted by МВС України on Tuesday, February 16, 2021

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел сегодня, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония".

Впоследствии детский омбудсмен выразил подозрение, что отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете". Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми об опасности онлайн.