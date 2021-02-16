16:37  16 февраля
Кабмин 17 февраля может снова ввести в Украине зоны карантина - Мокан
15:23  16 февраля
Смертельный пожар в Харькове: после проверок закрылись 36 нелегальных учреждений
17:54  16 февраля
На Донбассе боевики стреляли из минометов и снайперского оружия, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2021, 21:42 5

Отравление лицеисток в Боярке: установлены причины

16 февраля 2021, 21:42 5
Читайте також українською мовою
Семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети
Семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По предварительной информации, в лицее в Боярке, неподалеку от Киева, две семиклассницы отравились медицинским препаратом “Дротаверин”. Ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Предварительно установлено, что две школьницы из города Боярка отравились медицинским препаратом "Дротаверин". В одной из популярных социальных сетей они увидели видео с призывом попробовать медпрепарат. На перерыве ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы, — говорится в сообщении.

Сообщается, что девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Так, медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, киберполиция и ювенальная превенция полиции Киевщины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.

Кроме того, полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

Учитывая то, что препарат "Дротаверин" является аналогом препарата "НО-ШПА" и отпускается без рецепта, следователи незамедлительно направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и Департаменту охраны здоровья Киевской областной государственной администрации по предупреждению таких нарушений в будущем, — информирует МВД.

Поліція Київської області встановлює обставини отруєння двох семикласниць - одна дівчина померла Попередньо...

Posted by МВС України on Tuesday, February 16, 2021

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел сегодня, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония".

Впоследствии детский омбудсмен выразил подозрение, что отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете". Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми об опасности онлайн.

трагедия отравление школа полиция МВД интернет киберзащита

Полицейские задержали киевлянина, причастного к поджогу авто экс-главы Коцюбинского
16 февраля 2021, 15:39
На Буковине в заносах застрял школьный автобус с детьми - ГСЧС
16 февраля 2021, 13:32
В Киеве двум врачам грозит 10 лет тюрьмы за продажу документов об инвалидности
16 февраля 2021, 13:04
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram