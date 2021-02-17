Отравление лицеисток в Боярке: открыто производство по доведению до самоубийства

Производство находится на особом контроле Киевской областной прокуратуры.

Производство находится на особом контроле Киевской областной прокуратуры.

Фото из открытых источников

Из-за отравления двух учениц седьмого класса лицея в Боярке под Киевом, начато уголовное производство по факту доведения девочек до самоубийства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры начали процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних лиц (ч.3 ст.120 УК Украины), — говорится в сообщении.

По данным следствия, "две ученицы седьмого класса одной из гимназий Боярки увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать”. На перемене девушки приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Семиклассниц в бессознательном состоянии обнаружили ученики старшей школы. Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки, состояние ее 12-летней подруги, по словам медиков, средней тяжести.

Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин”, что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления, - сказано в сообщении.

В настоящее время расследование продолжается.

Указанное производство находится на особом контроле Киевской областной прокуратуры.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

В тот же день были установлены причины отравления лицеисток в Боярке. Семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети.

Сегодня стало известно о состоянии спасенного ребенка. В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии.