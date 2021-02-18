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18 февраля 2021, 15:31 5

В Раде создали комиссию по расследованию нарушений прав ребенка

18 февраля 2021, 15:31 5
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Решение поддержали 352 народных депутатов
Решение поддержали 352 народных депутатов
Фото: из открытых источников
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Во время голосования в Верховной Раде народные депутаты поддержали создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства, реформирования системы учреждений институционального ухода и воспитания, реализации права ребенка на семейное воспитание и усыновление, развития социальных услуг.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Соответствующее решение поддержали 352 народных избранников. Согласно пояснительной записке, на сегодня вопросом, который вызвал чрезвычайный общественный резонанс является децентрализация полномочий по вопросам защиты прав ребенка, реформирования учреждений институционального ухода и воспитания детей, реализация проектов по модернизации социальных услуг.

Известно, что в состав Временной следственной комиссии предложено избрать народных депутатов от "Слуги народа” Дмитрия Соломчука, Татьяну Рябуху, Михаила Радуцкого, Дмитрия Микиша, Анну Колесник, Елену Винтоняк и Вячеслава Медяника, а также нардепа от "Голоса” Юлию Клименко и от ОПЗЖ Юрия Павленко.

Напомним, правозащитники о задержании в Крыму: без родителей остались еще 15 детей.

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