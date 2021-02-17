Отравление школьниц на Киевщине: стало известно о состоянии спасенного ребенка
Состояние девочки из Боярки, которую врачам удалось спасти после употребления 40 таблеток медпрепарата, улучшилось.
Как передает ТСН, сегодня ее уже перевели из отделения интенсивной терапии в педиатрическое, пишет RegioNews.
В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии. Администрация гимназии, в которой погибла одна из учениц, не комментирует произошедшее пока идет следствие.
Учебный процесс не останавливали, поскольку здесь обучается около 2 тыс.учащихся. Сейчас с друзьями детей работают психологи.
Слова детей о якобы неблагополучной семье девочки, которая умерла, оказались ложными.
Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".