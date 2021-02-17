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17 февраля 2021, 14:51 141

Отравление школьниц на Киевщине: стало известно о состоянии спасенного ребенка

17 февраля 2021, 14:51 141
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В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии
В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии
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Состояние девочки из Боярки, которую врачам удалось спасти после употребления 40 таблеток медпрепарата, улучшилось.

Как передает ТСН, сегодня ее уже перевели из отделения интенсивной терапии в педиатрическое, пишет RegioNews.

В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии. Администрация гимназии, в которой погибла одна из учениц, не комментирует произошедшее пока идет следствие.

Учебный процесс не останавливали, поскольку здесь обучается около 2 тыс.учащихся. Сейчас с друзьями детей работают психологи.

Слова детей о якобы неблагополучной семье девочки, которая умерла, оказались ложными.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

Впоследствии детский омбудсмен выразил подозрение, что отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете". Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми об опасности онлайн.

Украина отравление врачи больницы Врач

 
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