Отравление школьниц на Киевщине: стало известно о состоянии спасенного ребенка

В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии

В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии

Состояние девочки из Боярки, которую врачам удалось спасти после употребления 40 таблеток медпрепарата, улучшилось.

Как передает ТСН, сегодня ее уже перевели из отделения интенсивной терапии в педиатрическое, пишет RegioNews.

В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии. Администрация гимназии, в которой погибла одна из учениц, не комментирует произошедшее пока идет следствие.

Учебный процесс не останавливали, поскольку здесь обучается около 2 тыс.учащихся. Сейчас с друзьями детей работают психологи.

Слова детей о якобы неблагополучной семье девочки, которая умерла, оказались ложными.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

Впоследствии детский омбудсмен выразил подозрение, что отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете". Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми об опасности онлайн.