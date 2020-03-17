Карантин в Киеве: городская электричка прекращает работу
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает RegioNews.
"С 18 марта 2020 года временно отменяется кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница) и Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница)", - сообщили в КГГА.
Отмечается, что переход на "челночное" движение электропоездов планируется на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и от ст. Почайна к з.п. Троещина.
Также сообщается, что "челночное" курсирование будет происходить в час пик.
"Об установлении временного "челночного" движения электропоездов на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и обратно, а также расписание их движения будет сообщено дополнительно", - добавили в Киевпастрансе.
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Напомним, Киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров сегодня, 17 марта, в 23 часа вечера.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.
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