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17 марта 2020, 13:54 16

Карантин в Киеве: городская электричка прекращает работу

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17 марта 2020, 13:54 16
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Со среды, 18 марта городская электричка Киева прекращает кольцевое движение и будет работать только так называемое "челночное" движение электропоездов
Фото: flickr
Со среды, 18 марта городская электричка Киева прекращает кольцевое движение и будет работать только так называемое "челночное" движение электропоездов

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает RegioNews.

"С 18 марта 2020 года временно отменяется кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница) и Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница)", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что переход на "челночное" движение электропоездов планируется на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и от ст. Почайна к з.п. Троещина.

Также сообщается, что "челночное" курсирование будет происходить в час пик.

"Об установлении временного "челночного" движения электропоездов на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и обратно, а также расписание их движения будет сообщено дополнительно", - добавили в Киевпастрансе.

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Напомним, Киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров сегодня, 17 марта, в 23 часа вечера.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.


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