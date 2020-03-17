"Укравтодор" будет работать, несмотря на карантин

В Украине замедление сезона дорожных работ пока не предвидится

Фото: facebook/Ukravtodor.Gov.Ua

В Украине замедление сезона дорожных работ пока не предвидится

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".

"Укравтодор поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19. Поэтому настоятельно советуем всем, кто может работать удаленно, воспользоваться такой возможностью", - говорится в сообщении.

Одновременно в ведомстве подчеркнули, что "все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме".

"Мы настаиваем, чтобы подрядные организации обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провести информационную кампанию по поводу профилактики вирусных заболеваний, осуществлять регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботиться о наличии дезинфицирующих средств", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.