Коронавирус: Разумков закрыл для СМИ доступ в кулуары Рады
Как сообщили RegioNews в пресс-службе парламента, Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".
Таким образом, в Раде вводятся следующие мероприятия:
1. Временно, до 3 апреля 2020 года, ограничить допуск к зданиям парламента всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов.
2. Председателям комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях Рады.
3. Установить, что должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседания комитетов Рады, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий, участвуют в таких заседаниях в режиме видеоконференции, без непосредственного допуска к зданиям парламента.
4. Председателям комитетов организовать осуществление мероприятий по подготовке слушаний в комитетах с учетом этого распоряжения, а также в случае необходимости подготовить предложения по уточнению дат проведения парламентских слушаний в Верховной Раде.
5. Продолжить обработки письменных или электронных обращений граждан, приостановив на период до 3 апреля личный прием граждан нардепами в парламенте.
6. Отменить на период до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины должностных лиц Рады.
7. Осуществлять на период установленного в Украине карантина запланированные международные контакты работников Рады с помощью электронных средств коммуникации.
8. Рекомендовать нардепам ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан, а в случае необходимости проводить такие встречи при условии выполнения противоэпидемических мероприятий, предусмотренных законодательством Украины.
9. Разрешить присутствие в Раде журналистов исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания парламента.
При этом контроль за выполнением этого распоряжения Разумков оставил за собой.
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