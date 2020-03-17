В Херсоне выделят 13 млн грн на борьбу с коронавирусом

В Херсоне на заседании исполкома приняли решение выделить 13 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

В Херсоне на заседании исполкома приняли решение выделить 13 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

Об этом на своей сранице в соцсети Facebook сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Елена Мазур, передает RegioNews.

Поскольку школы закрыты на карантин, было принято решение снять с питания 8 млн грн и 5 млн с удержания дорог и лифтов.

Елена Мазур сообщила, что 13 млн грн будут освоены на приобретение аппаратов искусственного дыхания.

"Сейчас главврачи пишут, что ещё нужно приобрести. Но основное на данный момент - это аппараты искусственного дыхания", – добавила Елена Мазур.

Кроме того, с 12:00 18 марта до 3 апреля включительно в городских троллейбусах и автобусах будут перевозить не более 10 человек.

Напомним, что в Херсоне "больной коронавирусом" обманул медиков.

Кроме того, в церквях Херсонщины советуют прихожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.

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