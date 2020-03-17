В Херсоне выделят 13 млн грн на борьбу с коронавирусом
Об этом на своей сранице в соцсети Facebook сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Елена Мазур, передает RegioNews.
Поскольку школы закрыты на карантин, было принято решение снять с питания 8 млн грн и 5 млн с удержания дорог и лифтов.
Елена Мазур сообщила, что 13 млн грн будут освоены на приобретение аппаратов искусственного дыхания.
"Сейчас главврачи пишут, что ещё нужно приобрести. Но основное на данный момент - это аппараты искусственного дыхания", – добавила Елена Мазур.
Кроме того, с 12:00 18 марта до 3 апреля включительно в городских троллейбусах и автобусах будут перевозить не более 10 человек.
Напомним, что в Херсоне "больной коронавирусом" обманул медиков.
Кроме того, в церквях Херсонщины советуют прихожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.
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