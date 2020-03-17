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17 марта 2020, 13:31 7

В Киеве преступники под видом СБУ похитили 100 тыс медицинских масок

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17 марта 2020, 13:31 7
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Работники прокуратуры и Нацполиции задержали группу лиц, которые 13 марта 2020 года совершили разбойное ограбление и завладели медицинскими масками в количестве 100 тысяч штук
Фото: Прокуратура Киева
Работники прокуратуры и Нацполиции задержали группу лиц, которые 13 марта 2020 года совершили разбойное ограбление и завладели медицинскими масками в количестве 100 тысяч штук

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что столичные предприниматели приобрели средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн грн в разных местах с целью продажи.

"Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами, похожими на пистолеты. Представившись сотрудниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные стороны", - сообщили в столичной прокуратуре.

Правоохранители установили и задержали трех человек, причастных к преступлению. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам.

Они совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины - разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой с причинением тяжких телесных повреждений.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления продолжаются.

Напомним, в пятницу, 13 марта из международного аэропорта "Борисполь" контрабандой пытались вывезти в ОАЭ и Рим 1,5 тонны медицинских масок.

Также на границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок стоимостью 356 тысяч гривен.


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