В Киеве преступники под видом СБУ похитили 100 тыс медицинских масок
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает RegioNews.
Отмечается, что столичные предприниматели приобрели средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн грн в разных местах с целью продажи.
"Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами, похожими на пистолеты. Представившись сотрудниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные стороны", - сообщили в столичной прокуратуре.
Правоохранители установили и задержали трех человек, причастных к преступлению. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам.
Они совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.
Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины - разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой с причинением тяжких телесных повреждений.
Преступникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления продолжаются.
Напомним, в пятницу, 13 марта из международного аэропорта "Борисполь" контрабандой пытались вывезти в ОАЭ и Рим 1,5 тонны медицинских масок.
Также на границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок стоимостью 356 тысяч гривен.
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