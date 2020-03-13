В больницах Киева бесплатно проверяют на коронавирус

В Киеве работает ряд медицинских пунктов, где можно бесплатно проверить наличие коронавирусной инфекции

Фото: flickr

В Киеве работает ряд медицинских пунктов, где можно бесплатно проверить наличие коронавирусной инфекции

Об этом сообщает RegioNews.

Проверку проводят семь заведений: Александровская поликлиника, Киевская городская поликлиника № 4, Киевская городская поликлиника № 9, Киевская детская поликлиника № 1, и № 2, Киевская городская детская инфекционная больница, а также Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Также согласно сообщению Киевской городской государственной администрации, при обнаружении симптомов коронавирусной инфекции киевлянам советуют сразу сообщить об этом своему семейному врачу по телефону, быть с ним на связи и следовать его рекомендациям.

Также в столице работают телефоны круглосуточной горячей линии "Совет врача по телефону" 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного (согласно тарифам оператора).

Как сообщалось, 10 марта столица получила 1200 экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.