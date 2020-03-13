В больницах Киева бесплатно проверяют на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews.
Проверку проводят семь заведений: Александровская поликлиника, Киевская городская поликлиника № 4, Киевская городская поликлиника № 9, Киевская детская поликлиника № 1, и № 2, Киевская городская детская инфекционная больница, а также Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.
Также согласно сообщению Киевской городской государственной администрации, при обнаружении симптомов коронавирусной инфекции киевлянам советуют сразу сообщить об этом своему семейному врачу по телефону, быть с ним на связи и следовать его рекомендациям.
Также в столице работают телефоны круглосуточной горячей линии "Совет врача по телефону" 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного (согласно тарифам оператора).
Как сообщалось, 10 марта столица получила 1200 экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
- 19:22 13 марта В Радомышле заболели прихожане церкви, в которую ходила умершая женщина
- 19:10 13 марта На Донбассе боевики продолжают вести обстрелы из запрещенного оружия
- 19:04 13 марта Коронавирус: отменены авиарейсы из Одессы в города Европы и Азии
- 18:59 13 марта В Ровенской области пациенты заместительной терапии продавали наркотики
- 18:53 13 марта "Слуги народа" призвали Зеленского отменить договоренности о сотрудничестве с оккупантами
- 18:44 13 марта Председатель Хмельницкой ОГА назначил себе четвертого заместителя
- 17:37 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера