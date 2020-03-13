В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин

В "ЛНР" из-за подозрения на заболевание коронавирусом 14 человек поместили на карантин и "под динамическое наблюдение"

Фото: pixabay.com

В "ЛНР" из-за подозрения на заболевание коронавирусом 14 человек поместили на карантин и "под динамическое наблюдение"

Об этом, как сообщает RegioNews, пишет Остров со ссылкой на "СМИ" оккупированных територий. "На сегодняшний день у нас 14 человек находятся под динамическим наблюдением”, - цитирует издание "государственного санитарного врача" "ЛНР" Дмитрия Докашенко. Сообщается, что эти люди не изолированы, но находятся на карантине по месту жительства, в своих квартирах, и им запрещено выходить все время карантина. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

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