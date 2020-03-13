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13 марта 2020, 13:38 9

В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин

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13 марта 2020, 13:38 9
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В "ЛНР" из-за подозрения на заболевание коронавирусом 14 человек поместили на карантин и "под динамическое наблюдение"
Фото: pixabay.com
В "ЛНР" из-за подозрения на заболевание коронавирусом 14 человек поместили на карантин и "под динамическое наблюдение"

Об этом, как сообщает RegioNews, пишет Остров со ссылкой на "СМИ" оккупированных територий.

"На сегодняшний день у нас 14 человек находятся под динамическим наблюдением”, - цитирует издание "государственного санитарного врача" "ЛНР" Дмитрия Докашенко.

Сообщается, что эти люди не изолированы, но находятся на карантине по месту жительства, в своих квартирах, и им запрещено выходить все время карантина.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.


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