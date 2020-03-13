Из аэропорта "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок
В пятницу, 13 марта из международного аэропорта "Борисполь" контрабандой пытались вывезти в ОАЭ и Рим 1,5 тонны медицинских масок
В пятницу, 13 марта из международного аэропорта "Борисполь" контрабандой пытались вывезти в ОАЭ и Рим 1,5 тонны медицинских масок
Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время выездного заседания Кабмина, передает RegioNews.
"Утром арестовали в "Борисполе" груз в 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в ОАЭ и Рим. Это один груз, разные случаи. И вопреки решению правительства, по которому полагался запрет на это", - сообщил он.
По его словам, маски арестованы, будет возбуждено уголовное производство.
Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что экспорт медицинских масок, халатов и перчаток был запрещен из-за их дефицита на внутреннем рынке.
Также на границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок стоимостью 356 тысяч гривен.
В Житомирской области есть всего 70 тестов на коронавирус
13 марта 2020, 13:29Украинку, переболевшую коронавирусом в Италии, выписали из больницы
13 марта 2020, 13:15Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 13:05
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 13:05Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
- 14:10 13 марта Суд отпустил капитана танкера Delfi под личное обязательство
- 14:08 13 марта В Словении застряли автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой
- 13:48 13 марта Зеленский сменил состав СНБО
- 13:42 13 марта Из аэропорта "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок
- 13:40 13 марта Профильный комитет будет способствовать антикоррупционной реформе градостроительства - Клочко
- 13:38 13 марта В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин
- 13:05 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
Все блоги »
"Слуга народа" Гайдай приблизился как никогда к полному управлению Северодонецком
13 марта 2020, 10:05
Запутался в многоходовке. Как Ермак "женит" Зеленского с Пушилиным и Пасечником
12 марта 2020, 19:47
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации