Из аэропорта "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок

В пятницу, 13 марта из международного аэропорта "Борисполь" контрабандой пытались вывезти в ОАЭ и Рим 1,5 тонны медицинских масок

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В пятницу, 13 марта из международного аэропорта "Борисполь" контрабандой пытались вывезти в ОАЭ и Рим 1,5 тонны медицинских масок

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время выездного заседания Кабмина, передает RegioNews.

"Утром арестовали в "Борисполе" груз в 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в ОАЭ и Рим. Это один груз, разные случаи. И вопреки решению правительства, по которому полагался запрет на это", - сообщил он.

По его словам, маски арестованы, будет возбуждено уголовное производство.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что экспорт медицинских масок, халатов и перчаток был запрещен из-за их дефицита на внутреннем рынке.

Также на границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок стоимостью 356 тысяч гривен.