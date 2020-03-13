В Словении застряли автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой

На границе между Италией и Словенией застряла группа из 100 украинцев, которых не пропускают словенские пограничники из-за вспышки коронавируса

Фото: tsn.ua

На границе между Италией и Словенией застряла группа из 100 украинцев, которых не пропускают словенские пограничники из-за вспышки коронавируса

Как передает RegioNews, об этом ТСН.ua рассказали заблокированные на границе украинцы.

По их словам, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать автобусы и призвали их возвращаться в Италию. Однако большинство из них не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а потому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

"В Италию обратно никто не хочет возвращаться. Многим пассажирам некуда возвращаться. Люди ездят по биопаспортам и у них заканчиваются дни. Если они будут возвращаться, им просто дадут депортацию", - рассказывают они.

Как отмечается, вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров. Автобусы в Украине выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.

Украинцы рассказали, что связывались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии. Те обещают им помочь. Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые также работают над решением вопроса. В то же время словенская полиция пытается изгнать украинцев с паркинга на КПП и заставить вернуться обратно в Италию, которые категорически отказываются это делать.

Отметим, 5 марта в Словении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Там заболел мужчина, вернувшийся из Марокко.

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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.