В Словении застряли автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой
Как передает RegioNews, об этом ТСН.ua рассказали заблокированные на границе украинцы.
По их словам, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать автобусы и призвали их возвращаться в Италию. Однако большинство из них не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а потому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.
"В Италию обратно никто не хочет возвращаться. Многим пассажирам некуда возвращаться. Люди ездят по биопаспортам и у них заканчиваются дни. Если они будут возвращаться, им просто дадут депортацию", - рассказывают они.
Как отмечается, вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров. Автобусы в Украине выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.
Украинцы рассказали, что связывались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии. Те обещают им помочь. Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые также работают над решением вопроса. В то же время словенская полиция пытается изгнать украинцев с паркинга на КПП и заставить вернуться обратно в Италию, которые категорически отказываются это делать.
Отметим, 5 марта в Словении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Там заболел мужчина, вернувшийся из Марокко.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.
12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.
По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
- 19:22 13 марта В Радомышле заболели прихожане церкви, в которую ходила умершая женщина
- 19:10 13 марта На Донбассе боевики продолжают вести обстрелы из запрещенного оружия
- 19:04 13 марта Коронавирус: отменены авиарейсы из Одессы в города Европы и Азии
- 18:59 13 марта В Ровенской области пациенты заместительной терапии продавали наркотики
- 18:53 13 марта "Слуги народа" призвали Зеленского отменить договоренности о сотрудничестве с оккупантами
- 18:44 13 марта Председатель Хмельницкой ОГА назначил себе четвертого заместителя
- 17:37 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера