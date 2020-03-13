В лікарнях Києва безкоштовно перевіряють на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews
https://regionews.ua/
Перевірку проводять сім закладів: Олександрівська поліклініка, Київська міська поліклініка № 4, Київська міська поліклініка № 9, Київська дитяча поліклініка № 1, і № 2, Київська міська дитяча інфекційна лікарня, а також Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Також згідно із повідомленням Київської міської державної адміністрації, при виявленні симптомів коронавірусної інфекції киянам радять одразу повідомити про це свого сімейного лікаря по телефону, бути з ним на зв'язку і дотримуватися його рекомендацій.
Також в столиці працюють телефони цілодобової гарячої лінії "Рада лікаря по телефону" 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) і 044-235-01-01 - з мобільного (згідно з тарифами оператора).
Як повідомлялося, 10 березня столиця отримала 1200 експрес-тестів на виявлення коронавірусної інфекції.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
- 17:17 13 березня Під Миколаєвом на Широколанівському полігоні масово отруїлися військовослужбовці
- 17:12 13 березня Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону
- 17:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:02 13 березня Нардеп подав до СБУ заяву про держзраду Єрмака та Кучми
- 16:52 13 березня У Харківській ОДА спростували інформацію щодо короновірусу у Краснограді
- 16:47 13 березня Директора одного з запорізьких підприємств підозрюють у привласненні 1,7 мільйона
- 17:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера